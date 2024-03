San Gemini saluta l'artista Guerrino Piersanti

San Gemini - E' deceduto il pittore Guerrino Piersanti. Conosciuto a San Gemini di cui era da sempre uno degli animatori della Giostra dell'Arme dove solitamente esponeva nel chiostro del Rione Piazza, a Terni lo si trovava fino ad un paio d'anni fa a corso Vecchio dove gestiva con la moglie la Galleria Mentana. Negli ultimi anni, poi, aveva organizzato mostre con un contenuto satirico mettendo in risalte le contraddizioni di chi ci governa. Ironia che trapelava già dai titoli goliardici come "Res-pubblica" o "Parla-mento" allestite in concomitanza delle elezioni nazionali o amministrative al grido di «Vota Antonio La Trippa».

I funerali si terranno giovedì 28 marzo alle ore 14,30 nella chiesa di San Francesco di San Gemini.