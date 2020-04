Umbria, tutti a ricercare Pippi la pappagallina. L'appello: «Offro ricompensa per chiunque la ritrovi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPELLO SUL CLITUNNO - «Offro ricompensa. Scappata calopsite femmina, risponde al nome di Pippi, zona Campello sul Clitunno. Telefono 3929723188».E' l’inizio dell’appello lanciato on line da Sara Sacabottini che scrive: «Sono passati ormai quattro giorni da quando è scappata e purtroppo non ho ancora ricevuto nessuna segnalazione su di lei. Vi chiedo gentilmente di continuare a condividere perché potrebbe essere in giro, se non ha trovato del cibo si inizierà ad abbassare dagli alberi o dai tetti quindi risulterà più semplice avvistarla e si potrebbe avvicinare di più alla gente. Se si poggia su qualunque di voi non vi spaventate perché non fa assolutamente nulla, se invece la avvistate da lontano contattatemi subito telefonicamente a qualsiasi ora e non vi avvicinate troppo perché si potrebbe spaventare. Non perdo le speranze nel poterla ritrovare Grazie a tutti – conclude - per l’aiuto dato!»