Umbria terra di sentieri: una mappa ne contiene 440

PERUGIA - L'Umbria terra di camminatori. Sono 440 i sentieri di montagna disponibili in Umbria, per una lunghezza di 2.500 chilometri. Il Gruppo regionale del Club alpino italiano, il Cai, ha realizzato attraverso le sue sezioni otto carte grazie alle quali è possibile avere un'ampia panoramica delle possibilità escursionistiche offerte dalla fascia delle grandi montagne dell'Appennino e da quelle più dolci, ma non meno interessanti, della fascia sub-appennica.

Le mappe sono tutte realizzate in scala uno a 25 mila e suggeriscono all'escursionista una gamma di uscite per tutti igusti e i livelli di esperienza e preparazione: da quelli adatti ai più esperti anche a livello alpinistico, a quanti invece

ricercano nel viaggio a piedi suggestioni ambientali, naturalistiche, culturali e religiose. Perché l' Umbria -

sottolinea il Cai - «terra prevalentemente di alta e media collina, conserva ancora intatte e vive le vestigia e gli

incanti del passato ricco di storia e arte, e di quella cultura montana e rurale che è ancora viva e palpabile».

La rete tracciata comprende anche le grandi vie interregionali come il Sentiero Italia che percorre la dorsale appenninica regionale e i Cammini religiosi che l'attraversano. «E' questo il grande patrimonio che il Cai dell' Umbria - si evidenzia in una sua nota - ha inteso valorizzare e promuovere attraverso le carte dei sentieri che, negli anni, le sezioni hanno prodotto grazie all'impegno e alla passione dei tanti soci che hanno ideato, riscoperto e materialmente disegnato i tanti itinerari riportati nelle mappe».

Partendo da nord verso sud, il Club alpino ricorda Gubbio con la Carta dei Sentieri del territorio della Città dei Ceri e

l'area di Monte Cucco; la Carta escursionistica di Gualdo Tadino; Città di Castello con la mappa dell'Alto Tevere Umbro; Foligno con il Parco del Monte Subasio e le aree di Serano-Brunette e Sellanese; Spoleto con i suoi monti e con il territorio della Media Valnerina; Orvieto con i Monti Amerini; Terni che propone antichi itinerari dai Monti Martani ai Monti Sabini.

Il presidente del Gruppo regionale Cai- Umbria, Gian Luca Angeli, spiega che «gli itinerari descritti nella cartografia

realizzata dalle sezioni sono in grandissima parte segnati con la segnaletica riconosciuta internazionalmente in cui sono riportate le informazioni di base, nomi dei luoghi, distanze, direzione. La manutenzione e, in molti casi, la posa in opera di queste importanti strutture è il frutto - sottolinea - del lavoro di tanti soci delle sezioni umbre. L'attenzione del Cai-Umbria nei confronti della valorizzazione e promozione della rete sentieristica regionale è sempre molto alta». Recentemente, grazie al lavoro della Commissione sentieri e cartografia (Cosec) è stato elaborato e proposto agli uffici della Regione Umbria una bozza di accordo per la manutenzione dei 440 itinerari e una proposta di legge relativa alla istituzione del Catasto regionale di sentieri.