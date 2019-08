© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Ansuini con Andrea Bellingacci e Maurizio Buini con Fabrizio Pacitti. Ecco le semifinali nel tabellone di 4° categoria limitato 4.1 del 1° Trofeo "La Gioia" Gioielleria di Roberto Palombi con montepremi 300 euro che si dispiuta sui campi del Circolo Tennis Piediluco per la 34° edizione del Circuito Umbria Tennis. Ansuini si qualifica dopo aver battuto 6-4 6-0 Andrea Turchetti che nel turno precedente aveva rimontato da 5-7 2-5 Daniele Minni fino a vincere 5-7 7-5 6-2. Andrea Bellingacci invece, dopo aver fatto suo il match con Maurizio Coletti 6-4 6-0, ha sconfitto Paolo Cornacchini 6-2 6-4 ottenendo il pass per le semifinali. Dall'altra parte del tabellone sfida tra Buini e Pacitti con Pacitti che supera 6-3 6-4 Possanzini e trova Buini che dopo aver avuto bisogno del terzo set per battere Luca Filipponi 5-7 7-5 6-2 batte 6-3 6-3 anche Festuccia. "Considerando il livello visto dei giocatori rimasti in gara, si prospettano due partite veramente interessanti" commenta il consigliere Fit Umbria, Fabio Moscatelli. Con la tappa di Piediluco il Circuito Umbria Tennis entra nella parte finale. Contemporaneamente si giocano infatti anche la tappa di Città di Castello (open da 1000 euro di montepremi) che si chiuderà il 25 agosto come quella di Piediluco mentre sono partiti gli ultimi tre appuntamenti al Tc Perugia (torneo 4° categoria maschile e femminile e doppio), al CT Umbertide (open) e all'Asd Montefalco (quarta categoria) che si chiuderanno il 1 settembre.