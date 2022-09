«Torna con me o mi uccido»: braccialetto elettronico per l'uomo che tormentava la ex nonostante i divieti

SPOLETO Sì al braccialetto elettronico per l'uomo che continuava a contattare la sua ex, nonostante avesse il divieto assoluto di comunicare con lei. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto, accogliendo la richiesta di aggravamento della misura cautelare presentata dalla Procura. Nei giorni scorsi, infatti, l'uomo aveva contattato la ex compagna, dicendo che l'avrebbe fatta finita se non fossero tornati insieme. Per dare consistenza alla sua minaccia, le aveva anche inviato le foto di una pistola, poi risultata di libera vendita, e di alcuni proiettili. Una situazione che ha spaventato tantissimo la donna, che ha subito chiesto aiuto alla polizia. Gli agenti, dopo aver verificato che la pistola era innocua hanno denunciato l'uomo per aver violato il divieto di comunicare con la ex e per il possesso abusivo delle cartucce. Nei giorni seguenti, considerata la situazione di potenziale rischio, la procura ha ripreso il fascicolo e ha chiesto un aggravamento della misura cautelare, con l'applicazione del braccialetto elettronico per la vigilanza sulle prescrizioni. La polizia ha quindi rintracciato l'uomo, dando esecuzione alla nuova disposizione del Tribunale.