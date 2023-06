Lavori in dirittura d'arrivo, da sabato riapre h24 la galleria di Forca di Cerro

SPOLETO A partire da sabato 10 giugno riaprirà anche di notte la galleria di Forca di Cerro. Lo rendono noto Regione e Anas. Verranno conclusi con qualche giorno di anticipo, rispetto all’ultima scadenza indicata per il 23 giugno, gli interventi che hanno riguardato l’ammodernamento degli impianti di illuminazione e di ventilazione che, uniti a quelli realizzati nelle gallerie di Triponzo e di Balza Tagliata, hanno comportato un investimento complessivo di circa 6,8 milioni. «Ad oggi – riferisce Anas - nella galleria di Forca di Cerro, lunga 4 chilometri, sono state completate le principali lavorazioni: demolizione dei vecchi impianti esistenti, installazione dei canali di alloggiamento dei cavi, posa in opera di cavi elettrici per uno sviluppo complessivo di circa 115 chilometri, montaggio dei nuovi proiettori per l’illuminazione, montaggio dei nuovi ventilatori, verniciatura interna e realizzazione delle nuove cabine elettriche lato Norcia.

I lavori proseguono per il completamento delle opere all’aperto (cabine elettriche agli imbocchi), senza interferenze sul traffico. L’esecuzione delle attività residue all’interno del tunnel, comprese le necessarie verifiche finali e le operazioni di collaudo, saranno eseguite dopo la stagione turistica, in accordo con le amministrazioni locali».