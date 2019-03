© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Questa sera in città sarà protagonista il Brodetto, una delle specialità culinarie più famose di Porto Recanati che sta girando l'Italia con una serie d'iniziative legate alla Settimana del Brodetto, giunta quest'anno alla ventunesima edizione (inizio alle 20.30). L'appuntamento è al Ristorante Enoteca Giò Arte e Vini, dove sarà possibile degustare il vero Brodetto nella sua ricetta originale: «Di brodetti ce ne sono tanti - sostienedella pro Loco di Porto Recanati - solo nelle Marche ne esistono quattro, ognuno con la sua differenze e peculiarità. Ci sono il Fanese, l'Anconetano, il Porto Recanatese e il Sambenedettese, che non si differenziano sul tipo di pesce ma per i loro condimenti: pomodoro, conserva, zafferano e peperone. Già nella Guida del Touring del 1932 si parla di 2 brodetti marchigiani, uno sopra ed uno sotto il Conero. Quello sotto il Conero è quello di Porto Recanati di, che a differenza delle altre zuppe ha come aroma e peculiarità la zafferanella o zafferano».Questa sera, alla presenza delle autorità portorecanatesi e perugine, si assisterà ad un saporito "scambio socio-culturale enogastronomico" tra le due regioni, con i rappresentanti dell’Accademia del Brodetto, formata da ristoratori che intendono valorizzare e promuovere il piatto tipico riconosciuto e codificato dalla storia e dalla tradizione della ristorazione del paese. Se si approfondisce un po' si scopre che ben 20 ristoratori hanno firmato addirittura un disciplinare perché, se è vero che Il turista non ha la possibilità di mangiare a casa dei portorecanatesi il Brodetto tradizionale, è pur vero che nei ristoranti sarebbe bene poter gustare anche il piatto originale, con le sue precise caratteristiche., Food & Beverage Manager del Ristorante Enoteca Giò Arte e Vini, sostiene che questa è una edizione "zero" di un percorso che ristorante perugino intende fare alla scoperta delle ricette e dei sapori delle Regioni d’Italia e della tradizione Umbra, attraverso una serie di serate di pura degustazione.