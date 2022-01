Umbria, il primo nato è Aron, un bimbo di 3,7 chili di Terni

Nessuna nascita record ha segnato l'inizio del 2022 in Umbria. Il primo a venire alla luce è stato infatti alle 6.07, all'ospedale di Terni, Aron, maschietto di 3.7 chili. I genitori non hanno voluto che il bimbo fosse fotografato. Manca così, per la prima volta da decenni, la foto del primo nato dell'anno. Si chiama invece Nora la prima nata negli ospedali della Usl Umbria 1. Pesa 2,610 chili ed è venuta alla luce alle 9,47 con taglio cesareo presso l'ospedale di Città di Castello. Nora è figlia di una coppia di Umbertide. Fiocco rosa anche all'ospedale di Perugia dove Yasmin è la prima nata del 2022, alle ore 11.43 del primo gennaio. Pesa 3,700 chili ed è venuta alla luce con parto spontaneo assistito dall'ostetrica Cristina Palandruzzi e dalla dottoressa Irene Giardina. Yasmin è la terzogenita di Sabah Madi e di Kamel Kechad, coppia di origini algerine residente nel capoluogo umbro.