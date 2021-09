Elezioni in Umbria, big in arrivo a Spoleto, Città di Castello, Assisi e Nocera

Sabato 11 Settembre 2021, 12:59

Mara Carfagna, Giuseppe Conte, Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini: sono soltanto alcuni dei big della politica nazionale che arriveranno in queste ore in Umbria per la campagna elettorale. Ad aprire le danze è la Lega, che tra domenica e lunedì riceverà il segretario federale Matteo Salvini e il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Quattro le tappe previste, a supporto dei candidati di Spoleto, Assisi, Nocera Umbra e Città di Castello. Salvini incontrerà domenica sera a Campello i cittadini di Spoleto: nell’occasione verrà presentato il candidato sindaco Paolo Imbriani e le liste a sostegno. Sempre domenica, ma a Città di Castello, il ministro Giorgetti incontrerà gli imprenditori del territorio. Lunedì mattina, invece, Salvini sarà ad Assisi, in Piazza del Comune: alle 9.15 colazione con il candidato sindaco Marco Cosimetti, mentre alle 9.45 l’ex ministro sarà a Santa Maria degli Angeli (Piazza Garibaldi) per incontrare i cittadini. Alle 11.30 di lunedì, invece, il ministro Giorgetti sarà alla ex Merloni di Nocera, dove è prevista anche la presenza della governatrice Donatella Tesei. Alle 15.30, invece, Giorgetti incontrerà privatamente gli industriali umbri e imprenditori locali a Tordandrea di Assisi. Ad Assisi, martedì, è previsto anche l’arrivo del ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna. L’arrivo in Piazza del Comune è previsto alle 15.30, ad attenderla il candidato del centro destra Cosimetti. Giovedì sarà in Umbria anche l’ex premier Giuseppe Conte. Alle 9.30 il leader 5 Stelle sarà a Città di Castello, per sostenere Luciana Bassini. Alle 12 si recherà ad Assisi, a supporto della sindaca uscente Stefania Proietti. Alle 15.30 è invece atteso a Spoleto, per una passeggiata con il candidato sindaco Andrea Sisti.