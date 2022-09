In Umbria 18 sezioni elettorali per i positivi al Covid

PERUGIA - Sono 16 in provincia di Perugia e almeno due in quella di Terni le sezioni istituite in Umbria per

consentire ai positivi al Covid il voto nelle prossime elezioni politiche. In base ai dati della Regione aggiornati al 23

settembre in isolamento domiciliare per il virus ci sono 3.501 persone.

In Umbria sono in totale 662.094 gli elettori aventi diritto al voto che si svolgerà domenica, dalle 7 alle ore 23, nei 92

comuni nei quali sono stati allestiti un totale di 1.004 seggi. I votanti per la provincia di Perugia sono 490.922. Di questi 237.403 uomini e 253.519 donne. Per il comune del capoluogo umbro gli elettori sono 121.568.



Sono invece 171.172 gli elettori totali nella provincia di Terni (82.355 nel capoluogo). Per quanto riguarda le sezioni elettorali, nel perugino sono 710 e distribuite su 59 comuni della provincia (159 seggi per Perugia), comprensive di cinque ospedaliere a Città di Castello (una), Foligno (una) e Perugia (tre).Sono invece 16 i comuni in cui saranno istituiti seggi Covid. «In caso di richieste dell'ultimo minuto saremo in grado, comunque, di garantirne altri» è stato specificato. Nei 33 comuni della provincia di Terni le sezioni sono 294,comprensive anche di luoghi di cura, ospedalieri e di detenzione. A questi si aggiungeranno anche due seggi Covid, negli ospedali di Orvieto e Terni.