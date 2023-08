Martedì 29 Agosto 2023, 09:25

UMBERTIDE Non rispondeva al telefonino da diverse ore. Dopo aver cercato più volte il contatto vocale, i familiari hanno iniziato a preoccuparsi e sono andati a casa sua. Entrati nell’appartamento hanno rinvenuto il loro congiunto ormai privo di vita. Inutile l’intervento del 118. I sanitari hanno solo potuto accertare la morte del 55enne, origini non umbre, ma residente a Umbertide da tempo. Come vuole la legge in circostanze analoghe, sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione insieme ai colleghi del Nucleo operativo della Compagnia di Città di Castello che hanno immediatamente avviato le indagini. Da sabato, giorno del ritrovamento (ma la notizia è trapelata nel pomeriggio di ieri), il corpo dell’uomo è a disposizione dell’autorità giudiziaria. A stretto giro il magistrato titolare del fascicolo affiderà l’incarico al medico legale che effettuerà dell’autopsia. Esame indispensabile per accertare le cause del decesso. Fino a quel momento non si può escludere alcuna ipotesi, a partire dalla morte per cause naturali.