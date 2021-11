Perugia, "vola" dalla E45 nella strada sottostante: salva per miracolo

PERUGIA - Letteralmente volata con l'auto su cui stava viaggiando dalla E45 alla strada sottostante, con un fine corsa rovinoso contro una recensione e la macchina accartocciata: e nonostante sia rimasta intrappolata nell'abitacolo, è viva.

E' successo a una donna di 43 anni poco dopo le nove di domenica mattina: per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto assieme al 118 e al personale Anas per rilevare l'incidente e prestare i soccorsi, la donna ha perso improvvisamente il controllo dell'auto su cui stava viaggiando e si è ribaltata finendo lungo la strada sottostante. Una nota dell'azienda ospedaliera di Perugia conferma come la donna sia stata portata al pronto soccorso in codice giallo a causa dei traumi riportati dopo l'incidente.

Da Perugia a Gubbio. Altro incidente nella mattinata di domenica, poco dopo quello di Perugia. Come informano i vigili del fuoco, la squadra dei pompieri di Gubbio è intervenuta intorno alle dieci lungo la variante all'altezza dello svincolo Torre. Anche in questo caso si è trattato di un incidente autonomo, con il ferito portato dal 118 all'ospedale di Branca.