Perugia, sniffa eroina e muore davanti agli amici

PERUGIA - Morto davanti agli amici: si consuma così il nuovo dramma della droga in città. Vittima un quarantenne napoletano che, secondo quanto si apprende, era a Perugia da qualche tempo per motivi di lavoro.

L'uomo, di 40 anni, ha perso la vita per un malore improvviso causato, è l'ipotesi dei carabinieri coordinati dal sostituto procuratore Mario Formisano, da una dose di eroina sniffata assieme ad altre due persone.Due delle quali hanno avuto a loro volta malori, ma sono state soccorse dal 118. Per il quarantenne invece non c'è stato nulla da fare. Sempre secondo quanto emerge dagli accertamenti, la droga sarebbe stata consumata nella notte tra martedì e mercoledì ma il ritrovamento del corpo senza vita sarebbe stato intorno all'ora di pranzo di mercoledì.