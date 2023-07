Uj50. Stasera all'Arena l'astronave degli Snarky Puppy per superare i confini del jazz. Tutti i live di oggi

PERUGIA - L’edizione 50 di Uj è al giro di boa e in questo caldo mercoledì tante proposte promettono di allietare la giornata di curiosi e appassionati. Questa sera all’Arena attesi prima Rhiannon Giddens e Francesco Turrisi per un tuffo nella musica popolare americana, che poi passeranno il testimone agli scatenati Snarky Puppy, una delle band più quotate nel mondo del jazz e della fusion ormai di casa a Umbria Jazz. Nel frattempo la Sala Podiani alle 12 ospiterà il ritorno della raffinata pianista Rita Marcotulli mentre alle 15.30 sullo stesso sarà la volta di Enrico Morello con Francesco Lento, Daniele Tittarelli e Matteo Bortone per il progetto “Cycluc Signs”.Alle 16.30 appuntamento al Conservatorio “Morlacchi” per l’ultima giornata della rassegna Jazz@Conservatorio con esibizioni no-stop degli studenti dei corsi di jazz. Al Teatro Morlacchi alle 17 l’omaggio a Petrucciani di Chano Domínguez, Flavio Boltro, Martín Leiton e Michael Olivera che ospiteranno come special guest Stefano Di Battista.

Ai Giardini Carducci concerti gratuiti senza interruzione: si parte con il trio Ellade Bandini, Massimo Moriconi e Nico Gori alle 13, poi gli showcase dei finalisti al Conad Jazz Contest (dalle 15), Ray Gelato & The Giants (18.30), Sugarpie & the Candymen (20), Shake 'Em Up Jazz Band (21.30), Ranky Tanky (23), per chiudere con J.P. Bimeni & The Black Belts (00.30). Intanto in Piazza IV Novembre alle 19 salirà sul palco la Soul Research Foundation, seguita dalle edibizioni dei The New Orleans Mystics (21.30) e di Mwenso & The Shakes (23.30). Gratuito anche il live all'Arena dopo i due concerti previsti nella prima parte della serata: on-stage Ray Gelato & The Giants. Intorno a mezzanotte scatterà poi alla Taverna 36 la jam session coordinata dalla resident band di Piero Odorici, Daniele Scannapieco, Paolo Birro, Aldo Zunino e Xaver Hellmeier.