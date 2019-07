© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Ora è ufficiale: quella che si concluderà oggi è l'edizione di Uj che scalza tutti i precedenti record. Oltre 40.000 paganti con un incasso che ha superato 1 milione e 600mila Euro, ma soprattutto mai si erano visti tanti visitatori in città durante la manifestazione. Nella conferenza stampa di questa mattina gli organizzatori hanno confermato il dato delle oltre 500.000 persone arrivate nel capoluogo umbro nei 10 giorni di Festival. Trecento eventi, per la maggior parte gratuiti, distribuiti in dodici diverse location che hanno visto impegnate oltre novantacinque band per un totale che ha sfiorato i cinquecento musicisti.Non sono stati ancora ufficializzati i numeri ufficiali dei singoli concerti proposti all'arena Santa Giuliana. In attesa del live di questa sera, che vedrà sul palco l'americana Lauryn Hill, la top 5 dei campioni di vendite di Uj19 è presto fatta. In cima alla classifica dei paganti c'è Thom Yorke che, grazie alla formula “posto unico”, ha allargato l’Arena arrivando a circa 8.000 presenze. In seconda posizione, per con circa 50 biglietti di scarto, si piazza a sorpresa Paolo Conte che ha dunque la meglio sui King Crimson (siamo sui 5000 biglietti venduti). La medaglia di legno è questione tra signore: al momento è appannaggio di Diana Krall che però, con le vendite ancora in corso, quasi sicuramente sarà scalzata proprio da Lauryn Hill (qui siamo nell'ordine dei 4000 ticket).Positivi anche i dati che arrivano dal web. Gli utenti che hanno pubblicato stories su Instagram taggando l'account di UJ o utilizzando l'hashtag ufficiale #Uj19 hanno permesso di raggiungere numeri di assoluto rilievo: circa 200.000 utenti intercettati ogni giorno su Facebook per un totale di oltre 1.500.000 persone e ben 2.000.000 di impressions totalizzate dai post pubblicati dall'account ufficiale di UJ su Facebook. Superata quota 1.000.000 in quanto a impressions totalizzate su Instagram.