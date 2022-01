Treni soppressi per Covid e no vax, Orvieto regge

Nel lunedì che si preannunciava critico a causa dell'entrata in vigore del nuovo decreto governativo che fissa altre misure anti-contagio Covid-19, la mattina del 10 gennaio per i pendolari orvietani è andata in archivio senza nessun particolare intoppo.

I treni abitualmente utilizzati dai pendolari, sia quelli nelle prime ore del mattino, sia quelli più affollati, sono regolarmenti transitati e studenti e lavoratori hanno potuto raggiungere le destinazioni sia in direzione Roma che Firenze.

Al momento - alle 12 - gli unici treni che risultano cancellati, e nella maggior parte sostituiti da bus, sono quelli già annunciati da settimane da TreniItalia.



Secondo quando si apprende anche i treni in arrivo dalle direttrici sud e nord negli orari di metà mattinata risultano regolarmente transitati a Orvieto.



Nessun problema viene segnalato in merito all'esibizione del Super Green Pass da oggi richiesto. I viaggiatori, a quanto si apprende, erano tutti provvisti del titolo giusto e della mascherina Ffp2.