Tre statitistici dell'Università di Perugia nella task-force nazionale Covid-19

PERUGIA - Tre docenti dell’Università di Perugia sono stati nominati nell’Advisory Committee dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) costituito per procedere alla rilevazione finalizzata ad acquisire elementi sull’emergenza Covid-19. Si tratta dei professori Francesco Bartolucci ed Elena Stanghellini del dipartimento di Economia e della professoressa Maria Giovanna Ranalli del dipartimento di Scienze Politiche. I componenti del Committee, presieduto dal presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo, hanno il compito di fornire collaborazione scientifica alla progettazione della rilevazione e dovranno mettere a servizio le proprie conoscenze per la raccolta di informazioni quantitative necessarie alla gestione dell’emergenza in corso. © RIPRODUZIONE RISERVATA