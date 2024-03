Torna Trekking Art, un weekend di eventi all'aria aperta

Terni- Continuano le attività del progetto Trekking Art, ormai giunto alla sua terza edizione. Appuntamento per il primo weekend di primavera, tra trekking e poesia, grazie anche alla collaborazione degli operatori volontari del servizio civile universale.

Sabato 23 marzo è il turno di “La poesia è un pezzo di cielo”, con cui 165m Servizi Turistici vuole celebrare la giornata mondiale della poesia: un’attività dedicata a grandi e bambini, un’esplorazione del “piccolo”, un esercizio di meraviglia, tra lettura di poesie e un laboratorio creativo e naturale. L’appuntamento è sotto la grande quercia, all’ingresso del parco Campacci di Marmore alle 15.30. È necessario portare con sé una coperta per sdraiarsi a terra.

Prevista per domenica 24 marzo, in collaborazione con i volontari del servizio civile universale di CoopSociale Actl,“Cuore verde. Passeggiata nella storia da Acquasparta a Ponte Fonnaia”, un trekking lungo un suggestivo percorso ad anello di circa 10 km per un dislivello di circa 200 metri.

