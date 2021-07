Mercoledì 21 Luglio 2021, 11:40

La provincia ternana si tinge d'argento ai campionati mondiali di tiro a volo. Tra le colline di Galgamacsa, in Ungheria, gli azzurri Samuele Sacripanti e Michael Spada hanno conquistato il secondo posto con la squadra Men della nazionale italiana nella specialità Sporting. Con l'amerino Samuele Sacripanti e Michael Spada di Fabro la squadra azzurra era composta anche dal veneto Enrico De Tomasi di Villafranca Padovana e dal marchigiano Davide Gasparini di Gabicce. Nella specialità Sporting il tiro è sempre al piattello, ma simulando una battuta di caccia.

L'Italia ha conquistato una fantastica medaglia d'argento, cedendo alla Francia dopo una sfida dura e combattuta, con un punteggio di 775/800. Per soli 5 piattelli è sfumato l'oro che è andato così alla squadra francese, mentre il bronzo è stato vinto dagli Stati Uniti. «La gara è stata molto impegnativa racconta Sacripanti, 24° nella classifica individuale - con piattelli diversi da quelli a cui siamo abituati e quindi le difficoltà sono state elevate. Abbiamo lottato fino alla fine: fino al terzo giorno eravamo primi a pari merito con la Francia, poi nella giornata conclusiva abbiamo trovato una Francia in grande forma e, infatti, un componente della squadra ha vinto il Mondiale come individuale. Inoltre, sempre nella terza giornata, ci ha penalizzato anche il gran caldo e l'umidità, era quasi impossibile sparare, però siamo contenti: la nostra squadra ha sparato bene e abbiamo ottenuto punteggi alti. Non posso non ringraziare il Clt che ci da sempre una grossa mano per raggiungere questi obiettivi». Ricco il bottino della compagine azzurra guidata dal CT Valerio Spada sulle pedane ungheresi. Nel complesso l'Italia ha portato a casa un oro, quattro argenti e tre bronzi. Le tiratrici ed i tiratori guidati dal commissario tecnico hanno affrontato una media di 50 piattelli al giorno per tentare l'assalto ai titoli iridati in palio. «E' stata una trasferta molto difficile, sia dal punto di vista agonistico sia dal punto di vista logistico ha spiegato il CT Spada, anche lui argento individuale nella categoria Senior davanti al compagno di squadra Alessandro Gaetani la squadra ha dimostrato tenacia e un grande spirito di gruppo, facendo fronte alle tante criticità incontrate. Abbiamo gareggiato bene ed i risultati probabilmente non ci hanno premiato per come avremmo meritato».

Proprio Spada e Gaetani hanno vinto l'oro a squadre tra i Senior con Mauro Bosi e Giuseppe Pupo davanti agli Stati Uniti, secondi, e alla Repubblica Ceca, terza. Grande soddisfazione naturalmente anche in casa del Circolo Lavoratori Terni, dove si allena e con cui gareggia Samuele Sacripanti. «Come responsabile della sezione Tiro a Volo del CLT le parole di Luca Serangeli - faccio le mie più sincere congratulazioni a Samuele e a tutta la squadra della nazionale e ringraziamo di nuovo il Circolo e Ast che ci permettono di partecipare a gare di altissimo livello».