Thyrus, statua passata ai raggi x per realizzare una copia del drago

TERNI “Il Thyrus è malato”. Ci scappa anche la battuta. E non potrebbe essere altrimenti, considerando che ieri mattina la statua simbolo di Terni era circondata da strane apparecchiature. Con tanto di addetti ai lavori impegnati a passare ai raggi x il Thyrus. Nulla di tutto ciò, ovviamente. Più semplicemente si è trattato del primo step di un progetto che prevede la realizzazione di una copia da collocare nei giardini di via Luigi Campofregoso, dove si trovava prima dello spostamento a Palazzo Spada. Progetto che sarà realizzato dagli studenti del Metelli sotto il coordinamento del docente di scultura Marco Diamanti – già ribattezzato lo “scultore rugbista”– che parteciperà alla mostra nazionale curata dal critico d’arte Vittorio Sgarbi che si terrà a Monza dal 25 marzo al 25 aprile.

Una scannerizzazione dell’opera, ecco cosa è stato fatto ieri mattina di preciso. Un lavoro che ha richiesto molta pazienza, e che ha permesso di realizzare una copia virtuale del Thyrus. Copia che sarà utilizzata a scuola dagli studenti del Metelli per varie esercitazioni, ma che volendo può essere utile anche per consentire una riproduzione tramite stampante 3D della statua, con varie dimensioni a seconda delle esigenze. Insomma, non è da escludere che un domani il Thyrus diventare un souvenir, ma per il momento le attenzioni sono concentrate sulla copia che sarà realizzata dallo scultore Diamanti. Una riproduzione che sarà fatta utilizzando la resina, il materiale che lo scultore ternano preferisce utilizzare.

«Grazie ad una collaborazione che ho fortemente voluto e sostenuto con il Liceo Metelli” che coinvolgerà gli studenti sia nella fase di studio che di calco e realizzazione, verrà collocata una copia della statua del Thyrus nei giardini di via Luigi Campofregoso, dove si trovava prima dello spostamento a Palazzo Spada», ha commentato il consigliere Michele Rossi che ieri ha seguito passo passo tutte le operazioni fatte sul Thyrus.