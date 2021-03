Tesei: «L'Otto marzo sia un momento di riflessione»

PERUGIA - «Un 8 marzo che sia momento di riflessione sulla condizione attuale della donna». Così la

presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. «La Giornata internazionale della donna è occasione per guardare alle conquiste fin qui ottenute - afferma Tesei - basti pensare, tanto per fare un esempio, che meno di 80 anni fa nel nostro Paese il voto era un diritto solo maschile, ma anche per accendere i riflettori su quanto

ancora il genere a cui si appartiene possa essere una discriminante nella nostra società».

«Spesso le donne per ottenere gli stessi risultati, ricevere gli stessi trattamenti e per affermarsi nei vari settori devono faticare più dei colleghi uomini. Senza dimenticare le difficoltà di riuscire a coniugare la vita familiare con la vita professionale. L'augurio per tutte le donne è quello di poter vedere riconosciuti i diritti e avere

le stesse opportunità, di poter essere valutate per le loro capacità e non per pregiudizi che non hanno senso di esistere, di poter dare sempre più il loro contributo alla società, di poter arricchire la comunità con la loro visione», dice la presidente della Regione.

«Questa profonda crisi provocata dalla pandemia sta mettendo ancor di più in evidenza le disuguaglianze in ambito socio-economico, con le donne che ne pagano maggiormente le conseguenze. Dai dati Istat - evidenzia Tesei - emerge come sui 101 mila occupati in meno del 2020, oltre il 98% siano donne. La Regione ha messo in campo e continuerà a farlo delle misure a favore del lavoro, della formazione, dell'occupazione e della continuità lavorativa connesse alle politiche di conciliazione dei tempi di vita». In Italia, infatti, circa due terzi delle donne

che abbandonano il lavoro dichiara di avere difficoltà a conciliarlo con la vita familiare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA