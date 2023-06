Tesei incontra il ministro Fitto: «Entro luglio la definizione dei nuovi obiettivi del Pnrr per l'Umbria»

PERUGIA - L' Umbria si pone l'obiettivo di individuare «entro la fine di luglio» gli ambiti sui quali concentrare le risorse previste dalla seconda fase della programmazione del Pnrr. Lo ha annunciato la presidente della Regione Donatella Tesei dopo l'incontro con il ministro Raffale Fitto nell'ambito della ricognizione del Governo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Si è concordato di lavorare per una condivisione tra Stato e Regioni per arrivare alla decisione finale sui nuovi fondi e sui progetti prioritari», ha aggiunto.

Tesei - che nell'incontro era accompagnata dai direttori di riferimento e dirigenti - ha spiegato che le priorità per l'Umbria saranno individuate anche attraverso una serie di passaggi con i vari assessorati. «Vedremo - ha

aggiunto - dove e come utilizzare la nuove risorse. Con il ministro, si è tra l'altro concordato che dove non dovessero

essere sufficienti i fondi disponibili per completare i progetti con il Pnrr, si lavorerà per individuare altre forme di

finanziamento».

Per Tesei «c'è stata da parte del ministro un'apertura a un ragionamento comune nella definizione della programmazione dove si è lavorato bene, come nel caso dell' Umbria».

A questo riguardo la presidente ha rilevato come nel territorio «siano state già impegnate tutte le risorse della prima fase della programmazione del Pnrr. Abbiamo lavorato bene - ha concluso Tesei - e i risultati si sono visti».