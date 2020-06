© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Ha vendutoma anche oltre l'orario consentito. Una leggerezza che ha obbligato il commerciante straniero del centro a tirare giù le saracinesche. Il questore,, ha infatti disposto la sospensione dell'attività commerciale per 15 giorni.Mentre la polizia amministrativa eseguiva il provvedimento si è svolta la seconda riunione per lo sviluppo del progetto-insieme per un divertimento sostenibile, che coinvolge soggetti pubblici e privati, associazioni dei residenti e dei commercianti."La strategia - spiegano dalla- si impernia su due direttrici: quella del rigore nei confronti degli esercizi che si pongono al di fuori della legalità e della collaborazione organizzativa con la maggior parte degli esercenti che intendano aderire alla costruzione condivisa di un percorso di legalità, capace di contemperare le legittime aspettative economiche con quelle di coloro che vivono nel centro della città e quella di una progettualità dove viene individuato lo scenario operativo ed i singoli settori all’interno dei quali, in una logica di partenariato pubblico e privato, verranno disposti specifici servizi di safety e security".L’obiettivo è partire con il progetto che sta conoscendo delle sperimentazioni per la prima metà di luglio.