Terni, va all'esame per la patente con telecamera e auricolare per superare i test: denunciato dalla polizia stradale

TERNI - Venerdì mattina si è presentato alla motorizzazione civile di Terni per sostenere l’esame di teoria per la patente di guida ma il metal detector ha iniziato a suonare.

Sono subito scattati i controlli da parte della vigilanza privata in servizio alla motorizzazione civile e, dopo l’arrivo della polizia stradale, si è scoperto che il giovane straniero aveva organizzato un sistema infallibile per superare l’esame senza alcuna difficoltà grazie a un suggeritore a distanza.

Nascosta sotto la maglia del ragazzo, accerteranno i poliziotti, una sofisticata strumentazione munita di videocamera. Infilato nel suo orecchio invece un microauricolare.

Dopo che il metal detector si era messo a suonare nonostante il giovane avesse già consegnato il telefonino alla vigilanza, dalla motorizzazione civile era partita la richiesta d’intervento della polizia stradale di Terni.

Lui nel frattempo continuava a mostrarsi tranquillo e sicuro di sé.

E a negare con forza di nascondere qualcosa di metallico.

Giunto sul posto in pochi minuti, il personale della stradale di Terni specializzato in questo tipo di illeciti, ha caricato il giovane in auto e l’ha portato negli uffici della questura.

E’ qui che, dopo aver accertato l’identità dello straniero, gli agenti hanno avuto conferma che, per superare l’esame orale per la patente, il giovane si era attrezzato con quella sofisticata strumentazione che lo avrebbe tenuto in contato con chi gli avrebbe potuto suggerire le risposte esatte.

Per lui è scattata la denuncia per truffa aggravata finalizzata al conseguimento della patente di guida. Ora è caccia ai complici del tentato esame col trucco.