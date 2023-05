Terni, un libro sull'amicizia tra Virginia Woolf e Katherine Mansfield

Appuntamento, domani dieci maggio alla 17 in biblioteca, con la scrittrice Sara De Simone; si parlerà del suo ultimo lavoro “Nessuna come lei, Katherine Mansfield e Virginia Woolf, Storia di un'amicizia”, pubblicato da Neri Pozza. A condurre il dibattito ci sarà Caterina Venturi.

Nel libro che sarà presentato domani, viene ricostruita passo passo l’amicizia tra le due grandi autrici, che si conoscono a Londra nel 1917. Provengono da ambienti diversi la Mansfield è nata in Nuova Zelanda ed è fuggita in Europa giovanissima, la Woolf è cresciuta in una famiglia intellettuale borghese e ha sempre vissuto in Inghilterra, hanno fatto vite diverse avventurosa quella di Mansfield, tranquilla quella di Woolf; l’una ha un marito egoista, inaffidabile, traditore, l’altra ha il più adorabile e devoto dei coniugi; entrambe sono segnate dalla malattia la Mansfield dalla tisi che la uccide a trentaquattro anni, la Woolf da problemi psichici che la riducono spesso in uno stato di prostrazione, ed entrambe mettono al primo posto la letteratura.

La scrittrice racconta, basandosi sulle lettere e sui diari delle sue protagoniste, ma anche dei loro amici e conoscenti, la lotta che Katherine Mansfield ingaggia contro la malattia che ne mina la salute e lo strenuo tentativo di continuare a scrivere nonostante la debolezza e i continui spostamenti in cerca di sollievo per i propri polmoni; le crisi di Virginia Woolf, che fatica a conciliarsi con la realtà e poi gli incontri sporadici ma molto intensi tra le due. Anche dopo la morte prematura di Katherine, Virginia continua idealmente a conversare con lei, a confrontarsi con il suo modo originale e intenso di concepire la scrittura.

Sara De Simone ha conseguito un dottorato in Letterature comparate alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha tradotto con Nadia Fusini il carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West . Si occupa di critica letteraria sulle pagine culturali de il manifesto e Il Tascabile. È vicepresidente dell’Italian Virginia Woolf Society.