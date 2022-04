Terni per un giorno "capitale" della padel mania convegno, lezioni con i big ed una tavola rotonda

Terni per un giorno capitale del padel. Appassionati, istruttori, medici e addetti ai lavori, provenienti da ogni parte d’Italia, si ritrovano oggi nella città dell’Acciaio per il primo evento di carattere nazionale dedicato allo sport del momento con un focus, specifico, sulle patologie del padel. Una giornata che si articolerà in due principali momenti: la mattina il congresso che affronterà il problema degli infortuni tipici di questo sport, il pomeriggio al Clt l’evento “PadelMania” con i rappresentanti della Nazionale in cui ci sarà spazio anche per allenamenti e partite dimostrative. «Questo è uno sport che negli ultimi anni ha avuto una grande diffusione, anche nel Ternano – spiega Fabio Lamperini, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Terni, promotore dell’evento – è una disciplina inclusiva. Vi si è avvicinata gente di tutte le età ma spesso senza un’adeguata preparazione. Questo sta comportando un aumento di un certo tipo di patologie. Per questo abbiamo pensato di organizzare un convegno in cui addetti ai lavori, istruttori, fisioterapisti e semplici appassionati possono confrontarsi, conoscere tecniche e suggerimenti per prevenire e superare certi traumi». Un argomento che “attira” visto che sono 250 gli iscritti al congresso che questa mattina si tiene nella Sala Convegni dell’Arpa Umbria in via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Tra i relatori oltre allo stesso Lamperini, i medici Luca Braghiroli dell’ospedale di Terni, Alessandro Massarini della clinica Villa Verde di Fermo, Mauro Casavecchia del Sandro Pertini di Roma, Leonardo Pasotti e dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Camerino, e due professori dell’azienda ospedaliera di Perugia: Pierluigi Antinolfi e Giuseppe Rinonapoli che si addentreranno nella patologie specifiche. A parlare di prevenzione degli infortuni , invece, il dottor Andrea Bonetto della Figc Roma.

Ma la “PadelMania” scoppierà nel pomeriggio al Clt con i big. Qui sono attesi i coach della Nazionale. L’evento si terrà dalle 13.30 alle 18, grazie anche al contributo della Fit Nazionale. «L’intento – spiega ancora Fabio Lamperini - è quello di dare l’opportunità ai partecipanti di acquisire nuove conoscenze tecnico – tattiche nonché di assistere a partite e dimostrazioni».

Il programma prevede infatti una tavola rotonda dalle 15 alle 16,30, presso la biblioteca del Clt coordinata da Martin Pereyra e Roberto Agnini, responsabili della formazione del padel in Italia, in cui, tra l’altro, verrà illustrato il nuovo sistema padel in Italia. Marco Ballerini, nutrizionista, parlerà di alimentazione nell’atleta e Savino Tupputi, mental coach, dell’allenamento mentale del padel. Dalle 16,30 in poi, largo allo sport direttamente sui campi con allenamenti e partite alla presenza dei ragazzi della nazionale giovanile di padel.