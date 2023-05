Terni, un'ora di temporale e Borgo Rivo affoga

TERNI - La bomba d’acqua è durata poco più di un’ora ma tanto è bastato per mettere a dura prova chi vive o lavora a Borgo Rivo.

Una zona della città ben conosciuta per i tombini che “esplodono” ogni volta che arriva un temporale più violento del solito e che puntualmente si ritrova ad affogare nell’acqua piovana che non riesce a defluire per la cattiva manutenzione di tombini e caditoie.

E’ successo anche ieri e, come si era verificato altre volte in passato, si sono create grosse difficoltà alle auto in transito, alcune delle quali sono rimaste letteralmente bloccate in mezzo all’acqua alta.

Il tutto è stato complicato dal fatto che il violento temporale con tanto di grandine si è abbattuto sulla conca poco dopo le 13, proprio nel momento in cui il traffico era particolarmente sostenuto e gli studenti uscivano da scuola.

Le immagini di Angelo Papa sono eloquenti. Raccontano l’odissea di alcuni operai che, col loro furgone, sono rimasti bloccati in una strada che era diventata una piscina.

E’ successo in uno dei sottopassi che da Borgo Rivo consentono di raggiungere la zona delle Cinque Strade.

In pochi minuti l’acqua, caduta con una violenza inaudita, ha raggiunto un’altezza di oltre un metro e stava aumentando a vista d’occhio. Al punto che in breve tempo ha raggiunto gli sportelli del furgone. Gli occupanti hanno capito che non c’era da scherzare. Hanno deciso di abbandonare il mezzo di lavoro e, per evitare il peggio, si sono ritrovati a mettersi al sicuro camminando con l’acqua che arrivava all’altezza del ventre.

A recuperare il furgone ci penseranno i vigili del fuoco di Terni, intervenuti in diverse zone della città per risolvere le tante criticità del post temporale.

Disagi anche poco lontano da lì, di fronte alla scuola Giovanni XXIIII, col fuggi fuggi degli studenti appena usciti dalle aule che cercavano di raggiungere le auto dei genitori camminando nell’acqua alta.

Non è andata meglio a chi aveva necessità di raggiungere Campitello perché la strada all’ora di pranzo si è trasformata in un fiume dopo che le coperture dei tombini erano saltate via.

Tombini in tilt e gran lavoro per i vigili del fuoco di Terni anche nella zona dell’inceneritore, altra area che quando piove diventa una piscina, e in strada di Carone, a Collescipoli.

Anche stavolta sotto accusa finisce la pessima manutenzione delle griglie che dovrebbero consentire il deflusso dell’acqua piovana e dei tombini che, ogni volta che piove, si sollevano creando grossi rischi a chi va in auto o in moto.

Mentre imperversava il violento temporale in centro, lungo via Oberdan, un ramo è caduto sulla strada, che è stata chiusa per consentire a polizia locale e pompieri di metterla in sicurezza.