TERNI Oggi al Mise si è svolto il tavolo di crisi per discutere della situazione produttiva e occupazionale inerente la società Treofan dopo il passaggio di proprietà a Jindal. Nel corso dell'incontro, presieduto dal vicecapo di Gabinetto Giorgio Sorial, il Ministero ha ribadito ai rappresentanti dell'azienda l'importanza strategica nell'ambito dell'acquisizione dei due siti produttivi di Battipaglia e Terni da parte della multinazionale Jindal. È quanto fa sapere il ministero in un comunicato.Al tavolo erano presenti i rappresentanti dell'azienda, gli enti locali, le organizzazioni sindacali e una rappresentanza di lavoratori. I rappresentanti dell'azienda, dopo aver ascoltato le richieste avanzate al tavolo, si sono impegnati a definire, insieme alla proprietà, quali linee di produzione potranno riprendere nello stabilimento di Battipaglia dandone comunicazione alle parti nel prossimo incontro al Mise previsto per venerdì 11 gennaio. È stato inoltre concordato che a far data dal prossimo 24 gennaio, si terrà una nuova ulteriore riunione nella quale il management di Jindal dovrà illustrare le linee guida del piano industriale che riguarda il futuro dei due siti produttivi. Il tavolo odierno è stato convocato in tempi rapidi come aveva annunciato il ministro di Maio nel corso di una sua visita, avvenuta lo scorso 26 dicembre, ai lavoratori in presidio al sito di Battipaglia dopo il repentino blocco della produzione.