Terni, gli studenti della media Marconi presentano la webserie realizzata a scuola

6 scuole, 14 classi, oltre 250 studenti coinvolti, 2 mattine in sala cinematografica, 14 passeggiate fotografiche e altrettante sound walks, oltre 50 ore di incontri per la conoscenza del linguaggio cinematografico, centinaia di ore

per scrivere, preparare, fare riprese e montaggi. E poi il punto di arrivo: 13 cortometraggi, della durata media di 5 minuti, che vanno a comporre una webserie dal titolo “Le porte del tempo tra scenari da incubo, futuribili utopie urbane, universi paralleli”.

Le ragazze ed i ragazzi del progetto hanno esercitato creatività e passione per disegnare un originale racconto del territorio ed i loro sogni, speranze e paure attraverso le chiavi dell’utopia, della distopia e dell’ucronia, grazie anche al supporto dello sceneggiatore Leonardo Valenti e dei registi Alessandro Pambianco e Lorenzo Tardella.

Tutti gli episodi vedono, in una chiave molto particolare, la partecipazione dell’attrice ternana Cecilia Di Giuli e una sigla ispirata ai titoli della famosa serie “Ai confini della realtà”.

Per festeggiare la conclusione di questo enorme progetto scolastico, la webserie sarà presentata martedì 5 dicembre alle ore 9.15 presso la sala 4 del Cityplex Politeama Lucioli.

Sarà l’occasione anche per vedere i reportage fotografici realizzati con la guida del fotografo Luca Santese e le sonorizzazioni effettuate con la guida del sound artist Federico Ortica e per premiare i ragazzi vincitori del concorso per il logo del progetto.

Questa iniziativa è stata realizzata all’interno Piano Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC, Ministero della Cultura e MIM , Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il progetto è stato realizzato dall’Istituto Comprensivo Marconi di Terni in partnership con Istituto Comprensivo De Filis di Terni, Istituto Comprensivo Fanciulli di Arrone, Istituto Comprensivo Oberdan di Terni, Istituto Comprensivo Petrucci di Montecastrilli e I.I.S.P.T.C Casagrande-Cesi di Terni.