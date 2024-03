Terni, una studentessa dell'Angeloni vince la fase regionale delle Olimpiadi di Filisofia

Per la seconda volta consecutiva Chiara Rensi, alunna della VE dei Licei “F. Angeloni” vince la fase regionale dei campionati di filosofia, nella sezione B, quella in lingua straniera, scrivendo un saggio filosofico in lingua inglese.

La studentessa dell’Angeloni ha scelto una traccia di ambito teoretico-gnoseologico scrivendo un testo, a partire da un brano di Cartesio, curando gli aspetti della problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione e attualizzazione del pensiero del filosofo.

La competizione di filosofia è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’istruzione e del merito ed è rivolta agli studenti della scuola secondaria di secondo grado al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità didattiche e formative della filosofia.

La valutazione dei saggi è effettuata da un’unica Commissione Regionale designata dall’Ufficio Scolastico Regionale con la collaborazione della Sfi, Società Filosofica Italiana. Alla gara partecipato la maggior parte dei licei dell’Umbria con studenti provenienti prevalentemente dagli ultimi anni di corso