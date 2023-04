Terni, studente dell'Angeloni selezionato per una settimana a New York

Giovanni Sgrigna, studente del liceo Francesco Angeloni, è stato selezionato per trascorrere una settimana a NewYork nell’ambito del progetto nazionale MabArt, ad accompagnarlo l’insegnante Tiziana ;Manfredi. Il progetto MabArt è stato ideato dal Ministero della Pubblica Istruzione per far partecipare i giovani come componente attiva nei discorsi sull'arte e sulle sue tante esopressioni nel mondo contemporaneo.

«Approdati a New York, in soli 7 giorni, hanno avuto il privilegio di far parte del team che ha portato il format delle prime residenze artistiche della scuola italiana all’interno del Moma Met, Gugggenheim. Grazie alla curatrice e direttrice del Moma Paola Antonelli, al direttore del Dipartimento di Ricerca Scientifica del Met, Marco Leona e al team-staff del Guggenheim hanno avuto l’opportunità di varcare passaggi insoliti. All’interno del Palazzo di Vetro dell’Onu hanno avuto l’onore e la felicità di partecipare in qualità di delegati del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla prima edizione di “The Arts for Global Citizenship” un vero show-debate per pensare e praticare insieme a 1000 delegati l’educazione alla cittadinanza globale attraverso i diversi linguaggi dell’arte», spiegano al liceo Angeloni.

Il tutto si è concluso con il discorso di chiusura di Martin Luther King III.