Terni, alla stazione con un coltello a serramanico negli slip: denunciato dalla polfer

TERNI - La contemporanea presenza di due giovani e una ragazza all’interno dei bagni della stazione ferroviaria di Terni non è sfuggita agli agenti della polizia ferroviaria.

Insospettiti dall’atteggiamento particolarmente nervoso e dalla riluttanza dei tre a fornire spiegazioni sulla loro presenza in stazione. Il più agitato era un 35enne originario dell'est Europa che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che nascondeva negli slip.

Lo straniero è stato denunciato alla locale procura. Tutti e tre sono stati accompagnati in questura per essere identificati con lo scopo di accertare se fossero in regola con la normativa sull'immigrazione. Attività svolta con la collaborazione della polizia scientifica e dell'ufficio stranieri.