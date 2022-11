Terni, filma le donne che usano il bagno del centro commerciale: denunciato 25enne inglese

TERNI - Si era nascosto nei bagni di un centro commerciale riservati alle donne e, col suo smatphone appoggiato sotto la parete che divideva le toilette, filmava le clienti.

Due delle vittime si erano accorte dell'indesiderata presenza di quel cellulare che spuntava dal locale accanto e hanno segnalato l'accaduto al numero d'emergenza e al personale della direzione del centro commerciale.

Sul posto è arrivata la squadra volante, che ha fermato il giovane, un 25enne inglese, chiedendo conto dell'accaduto.

Lui ha negato con forza ogni addebito einsultato i poliziotti, che l'hanno accompaganto in questura.

Qui il suo smartphone è stato sequestrato e gli investigatori hanno accertato che conteneva le immagini delle gesta del 25enne. Che è stato denunciato per interferenze illecite nella vita privata e oltraggio a pubblico ufficiale. Per lui anche una sanzione amministrativa per ubrachezza molesta.