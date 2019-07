Terni, spari in centro: ferito un carabiniere

Ultimo aggiornamento: 12:28

Un carabiniere è rimasto ferito durante una colluttazione che è avvenuta in piazza Curio Dentato, in centro, a. Secondo i primi elementi raccolti un uomo che viaggiava su una bicicletta elettrica è stato fermato per dei controlli e, a un certo momento, avrebbe messo le mani sul carabiniere. Non si sa se i colpi sono stati esplosi dopo che l'uomo ha tolto dalla fondina la pistola del carabiniere o se sono stati esplosi accidentalmente. In aggiornamento