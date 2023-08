Sabato 5 Agosto 2023, 00:50

TERNI - Ha 17 anni, è ternano e nonostante l’età ha già avuto a che fare con lo spaccio di droga.

Stavolta ha usato uno stratagemma che, secondo i suoi piani, gli avrebbe evitato altri guai.

Le 37 dosi di ketamina e le 11 di cocaina pronte per essere cedute le ha messe al sicuro a casa di un amico che abita in centro. Convinto che nessuno le avrebbe trovate.

Invece è stato proprio lui a crollare durante il controllo svolto dagli investigatori dell’antidroga e a condurli nell’appartamento dell’amico, dove aveva nascosto la pesante droga che viene usata come anestetico in ambito veterinario.

Il 17enne, già denunciato in precedenza per spaccio di stupefacenti, sentito il magistrato di turno, è stato di nuovo denunciato al tribunale per i minorenni dell’Umbria.

L’operazione è andata in scena nell’ambito dell’attività quotidiana della polizia per contrastare spaccio e consumo.

In campo i poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile, della squadra volante e dell’unità cinofila di Nettuno all’opera con il pastore tedesco Odina.

Al setaccio i locali della movida, il centro, la stazione ferroviaria e zone della prima periferia nelle quali i residenti hanno segnalato episodi di spaccio.

In via Porta San Giovanni i poliziotti notano una vettura con a bordo tre giovanissimi noti per alcuni precedenti specifici.

Intimano l’alt nel momento in cui l’auto viene raggiunta da un ragazzo e una ragazza che, alla vista degli agenti, provano ad allontanarsi.

Il cane punta la ragazza e scatta la perquisizione. Addosso ha una dose di hascisc e viene segnalata alla prefettura.

I cinque ragazzi raccontano di essere diretti in un locale di piazza Buozzi per cenare ma a quel punto il 17enne, già denunciato al tribunale dei minori per spaccio, crolla.

Racconta di avere dosi di ketamina a casa del’amico e sarà lui ad accompagnarli nell’appartamento. Sul tavolo, in un fazzoletto, ci sono quasi 40 dosi del potente anestetico che, se assunto, crea effetti devastanti, e undici dosi di cocaina.

Per il 17enne ternano nuovi guai e una seconda denuncia al tribunale dei minorenni.

Ora gli investigatori dell’antidroga stanno indagando per cercare di ricostruire il giro di spaccio messo in piedi e risalire a chi ha fornito lo stupefacente al ragazzo.

Nei controlli antidroga è incappato anche un albanese di 24 anni trovato in possesso di venti dosi di cocaina e denaro contante. La squadra volante ha notato la Fiat 500 che percorreva viale dello Stadio e che, alla vista della polizia, ha accelerato e svoltato in una via secondaria. Dopo un breve inseguito l’utilitaria, presa a noleggio a Roma, è stata bloccata. Alla guida il 24enne, che ha tentato di giustificare la sua presenza in città per una visita agli zii.

Nel cassetto portaoggetti 715 euro in banconote di piccolo taglio e sotto l’autoradio venti involucri di cocaina per un totale di 13 grammi. Per lui, in Italia con un visto turistico, è scattata la denuncia.