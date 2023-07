Terni, spaccia eroina nel parcheggio del discount: marocchino nella rete dei carabinieri

TERNI - Si era accampato con altri extracomunitari nel parcheggio di un supermercato di via di Vittorio e vendeva droga in pieno giorno.

Il viavai di spacciatori e clienti ma anche la situazione di degrado hanno insospettito i residenti della zona, che hanno avvisato la centrale operativa del comando dei carabinieri.

I militari, dopo una serie di appostamenti e pedinamenti, hanno bloccato un marocchino di 52 anni nel momento in cui consegnava una dose di eroina a un consumatore ternano.

L’uomo, dopo aver passato la notte nella cella di sicurezza della caserma di via Radice, è comparso di fronte al giudice per la direttissima. Ad assisterlo l’avvocato, Francesco Mattiangeli. Dopo aver convalidato l’arresto il giudice ha disposto l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria in attesa dell’udienza di merito.

L’extracomunitario lunedì mattina è stato tenuto sotto controllo dai carabinieri mentre aspettava i clienti..

L’appuntamento al solito posto, vicino al parcheggio del discount, dove è arrivato un ternano con lo scooter.

Il cinquantenne, quando ha visto i militari, si è allontanato di corsa ma è stato raggiunto e bloccato.

Nel pacchetto delle sigarette aveva una dose di eroina. Il cliente ternano racconterà ai carabinieri di aver comprato altre volte da lui la droga, pagandola 20 euro a dose.

Per lui è scattato l’arresto. Subito dopo i carabinieri hanno fatto intervenire l’Asm per rimuovere materassi e sedie e bonificare l’area.