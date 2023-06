Giovedì 29 Giugno 2023, 00:25

TERNI - Aveva in tasca sette dosi di cocaina già confezionate in bustine di cellophane e pronte per essere vendute ai clienti.

Il pusher, un albanese di vent’anni già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato alla procura ternana per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

Il giovane è incappato in uno dei quotidiani controlli dei carabinieri del comando provinciale.

Gli investigatori della sezione operativa lo tenevano sotto osservazione da diversi giorni. Erano convinti che il ventenne fosse impegnato nello spaccio di cocaina ai suoi numerosi clienti.

L’albanese era alla guida della sua auto e percorreva via Malnati, nella zona dell’ospedale, quando è stato fermato dai militari. E’ apparso nervoso e la ragione del suo comportamento era legata a quello che hanno trovato i carabinieri all’esito della perquisizione personale e della vettura.

Sono saltate fuori sette dosi di cocaina pronte per essere distribuite sul mercato locale.

Il magistrato di turno della procura ternana, subito avvisato dai militari in relazione al fermo del pusher, ha disposto nei confronti del giovane albanese il deferimento in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La droga è stata sequestrata.

L’operazione dei carabinieri a Campomicciolo è l’ennesima portata a termine nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di droga.