Terni, scontro tra due auto in via del Rivo: ferito bimbo di sei anni

TERNI - Un bimbo di 6 anni è rimasto lievemente ferito in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di sabato lungo via del Rivo.

Il piccolo era a bordo dell'auto condotta dalla mamma che, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, mentre percorreva via del Rivo, è stata urtata da un'altra vettura con a bordo tre giovani ternani che si immetteva da via del Fagiano.

Dopo l'incidente quel tratto di via del Rivo è rimasto chiuso per consentire lo svolgimento dei rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti. Il traffico è stato deviato su via del Centenario.