"Correte, c'è un incendio" ma erano decine di incensi accesi in casa. Allarme rientrato a Borgo Rivo di Terni

TERNI - "Correte, c'è un incendio". L'allarme lanciato sabato mattina da un residente di via del Rivo, legato al denso fumo che usciva da una casa, ha fatto scattare l'intervento immediato di vigili del fuoco e di due pattuglie della squadra volante della questura.

E' bastato giungere sul posto per capire che per fortuna non c'era alcun incendio e che a provocare il falso allarme era stata la decisione del proprietario dell'appartamento di via del Rivo, 82, di accendere contemporaneamente decine di incensi profumati. L'origine del fumo - accerteranno poliziotti e vigili del fuoco - era legata proprio a quella decisione. L'allarme è così rientrato nel giro di pochi minuti.