Attimi di panico in via Battisti, all'altezza di piazza dell'Orologio, dove un appartamento è stato avvolto dalle fiamme. Immediato l'intervento dei vigli del fuoco di Terni che hanno domano il rogo. Fortunatamente l'appartamento non era abitato, perciò non si registrano feriti o persone coinvolte. Secondo una primissima ricostruzione, il rogo è divampato dalla cucina, per poi avvolgere il resto dei locali dell'appartamento.

Lunedì 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:08



