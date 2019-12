Rebus rimpasto, Terni civica in pressing sul sindaco Latini per un posto in Giunta. «Ci preme evidenziare la necessità di proporre delle soluzioni, fuori dagli schemi di partito, che possano garantire il proseguimento ed il rilancio della azione amministrativa», scrivono Giovanni Ceccotti e Lorenzo Bartolucci, responsabili della lista Terni Civica. Soluzione politica o società civile per sostituire gli assessori andati in Regione, Enrico Melasecche e Valeria Alessandrini? Lo scontro in casa Lega si sta consumando lungo queste due direttrici. Scontro che vede in campo il sindaco Latini, orientato alla soluzione civica, e la commissaria Saltamartini, che vuole ristabilire tutto il peso della Lega all'interno della Giunta, soluzione politica. Nello scontro si infila Terni Civica. Non lo fa in punta di piedi, anzi. Quel rimarcare "il proseguimento dell'azione amministrativa" sa tanto di ultimatum. Non solo. Ceccotti e Bartolucci sottolineano che anche questa amministrazione, almeno per il momento, ha voltato le spalle alla società civile, nonostante l'impegno messo in campo a sostegno della candidatura di Latini. L'occasione è quella di dare un senso di discontinuità, anche per questo è stata sottoposta una rosa di nomi al sindaco Latini. Insomma, Terni Civica entra nel club "gli amici di Lallo" contro i "Salta boys".



Le parole di Terni Civica. «Ci preme ricordare - scrivono in una not - che la Terni Civica in primis con il nostro capogruppo in Consiglio comunale, è rappresentativa di tante realtà civiche cittadine, in quanto sintesi di un percorso che ha visto coinvolti vari movimenti, associazioni, comitati e civici ternani che per anni quotidianamente si sono impegnati e tuttora si impegnano per la Città e per il territorio, pur non ricoprendo incarichi istituzionali. Per questo - proseguono - abbiamo sottoposto al sindaco alcuni nominativi di professionisti, insegnanti e figure della società civile che secondo noi potrebbero dare un concreto e valido supporto nei settori oggi scoperti. Ci siamo detti a disposizione del Sindaco per analizzare insieme soluzioni e proposte e per contribuire ulteriormente ad avvicinare l’amministrazione alle esigenze della Città e dei cittadini con una decisa apertura al coinvolgimento amministrativo delle migliori professionalità e competenze da troppi anni escluse da autoreferenziali logiche di partito».

Ultimo aggiornamento: 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA