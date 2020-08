La direzione Ambiente del Comune di Terni rende noto che il centro di raccolta rifiuti differenziati San Martino - gestito dall'Asm- viene trasferito in via Pallotta. Il centro raccolta di San Martino, Foro Boario, rimane disponibile alle utenze ternane fino a martedì 11 agosto, per poi chiudere e lasciare spazio al cantiere per la realizzazione del Palasport. A partire da giovedì 13 agosto sarà sostituito dal centro di raccolta provvisorio allestito in via Pallotta, 1° traversa a destra di via del Flagello venendo da Maratta Bassa. Rimangono a disposizione i centri di raccolta di Piediluco (loc. Ponticelli) e via Ratini 4. Quest'ultimo, mercoledì 12 agosto rimarrà eccezionalmente aperto fino alle 20 per ridurre il possibile disagio dovuto allo spostamento del punto di raccolta San Martino. Il centro di raccolta di via Pallotta sarà in funzione fino al completamento - previsto per l’autunno - del nuovo punto di strada di Madonna del Monumento (adiacente al Cimitero di Terni). Nel 2021 è prevista la messa in esercizio di un ulteriore centro in via Corrieri che estenderà ulteriormente la capacità recettiva della raccolta differenziata. Per ulteriori informazioni 0744549870.

Ultimo aggiornamento: 19:10

