«Ricominciamo nello stesso luogo a un anno dalla candidatura dell’attuale sindaco di Terni Stefano Bandecchi. A breve nascerà lo sportello ‘Costruiamo l’Umbria’ . Si lancia oggi anche la candidatura per i prossimi Comuni umbri che andranno al voto. Tutto per far capire il nostro nuovo modo di fare politica». Con queste parole Riccardo Corridore, vicesindaco di Terni, ha accettato la candidatura a correre per la presidenza della Regione Umbria, alle prossime elezioni regionali sotto le insegne di Alternativa popolare. Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e segretario di Ap, ha più volte elogiato Corridore per il suo impegno durante la campagna elettorale che ha portato Bandecchi a Palazzo Spada e anche per il suo lavoro sia come vicesindaco sia come collante all'interno del partito.

La presentazione della candidatura di Corridore è avvenuta all'hotel Garden, in una sala gremita.

Secondo Ap erano presenti circa quattrocento persone, tra cui diversi imprenditori, gli assessori della giunta comunale molti simpatizzanti.

Bandecchi ha avuto modo di ricordare come in quella stessa sala «pochi giorni fa si è ritrovato un partito nazionale e non erano più di una cinquantina di persone». Ha poi annunciato la volontà di vincere prima in ogni comune in cui si vota, in particolare a Foligno, Gubbio e Perugia. Presenti alla convention, tra gli altri, il candidato di Ap a sindaco di Perugia Davide Baiocco.