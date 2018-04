TERNI Anas ha riaperto al traffico le rampe dello svincolo di Terni Est, sulla strada statale 79bis «Ternana», che consentono l'innesto sulle strade locali «via delle Tre Venezie» e «Strada di San Carlo». Sono stati infatti completati gli esami tecnici e gli interventi necessari alla riapertura al traffico, mentre ulteriori interventi definitivi sono in fase di progettazione e saranno eseguiti nei prossimi mesi. Lo svincolo era rimasto provvisoriamente chiuso a causa di un dissesto riscontrato sul rilevato in terra contiguo al viadotto «San Carlo». Il viadotto e l'innesto con la strada statale 675 «Umbro Laziale» erano stati invece riaperti nell'immediato, una volta accertato che il dissesto non aveva interessato la struttura del viadotto.

Sabato 28 Aprile 2018



