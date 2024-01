Terni, ancora in rianimazione l'operaio travolto da un cancello scorrevole: s'indaga sull'incidente

TERNI - Polizia e ispettorato del lavoro stanno indagando sull’incidente che si è verificato nella tarda serata di martedì, quando un operaio di 33 anni è stato travolto da un pesante cancello scorrevole mentre usciva dal lavoro.

L’infortunio si è verificato in un’azienda di via Narni che lavora in appalto per una ditta che produce dolci e che si occupa delle consegne dei prodotti.

L’operaio di Stroncone, soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione con la frattura del bacino e altre lesioni. Non è in pericolo di vita ma la prognosi è riservata.

L’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, poco dopo le 22 di martedì.

L’operaio 33enne è insieme ad alcuni colleghi di lavoro.

Hanno finito il turno, resta solo da chiudere a mano il pesante cancello scorrevole. Un’operazione di routine per gli operai che lasciano l'azienda, che stavolta però non va come dovrebbe.

Il pesante cancello di ferro di dieci metri per due, per cause che sono ancora in corso di accertamento, cade addosso al giovane operaio. L’uomo, con mezzo corpo schiacciato dalla pesante inferriata, resta cosciente ma urla dal dolore. I primi soccorsi gli vengono prestati dai colleghi di lavoro che, non senza difficoltà, riescono a liberarlo dal peso del cancello scorrevole.

Sono sempre i colleghi a lanciare l’allarme. Sul posto si precipitano i vigili del fuoco di Terni e il personale del 118.

L’ambulanza trasporta il 33enne al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria”. E’ cosciente, ha riportato diverse fratture ma le sue condizioni lasciano spazio alla speranza.

Sul posto arrivano anche la polizia e il personale dell’ispettorato del lavoro, che si mettono subito al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Il pesante cancello scorrevole, che per fortuna ha fermato la sua caduta a poche decine di centimetri da terra, dopo i primi rilievi viene posto sotto sequestro per le necessarie verifiche. Ci saranno perizie e accertamenti tecnici che sveleranno le ragioni per cui è precipitato travolgendo l’operaio che lo stava chiudendo a mano alla fine del turno. Sotto la lente degli investigatori anche il rispetto delle regole in materia di sicurezza sul lavoro.