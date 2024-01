Terni, infortunio sul lavoro: giovane operaio travolto da un cancello scorrevole in un'azienda di via Narni

TERNI - Il cancello scorrevole che il personale dell'azienda che si occupa della consegna di prodotti dolciari stava chiudendo a mano è caduto addosso a un giovane operaio.

Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco di Terni e del 118 nell'azienda di via Narni dove si è verificato l'infortunio. A prestare le prime cure i colleghi di lavoro del ragazzo, che sono riusciti a liberarlo dal pesante cancello. L'ambulanza l'ha trasportato in ospedale. Era cosciente, avrebbe riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto la polizia e il personale dell'ispettorato del lavoro, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente.