Terni, ragazza si sente male al bar e muore

Tragedia in un bar della periferia di Terni. Una ragazza di 29 anni, residente a Terni ma originaria di Roma si è accasciata a terra ed è morta improvvisamente mentre era in un bar di Sabbione. Immediatamente soccorsa, tutti i tentativi di rianimarla sono risultati vani. La ragazza, da poco laureata in Scienze dell'investigazione a Narni, stava seguendo un master in Criminologia. Sul posto è intervenuta la squadra volante: non ci sono dubbi sulla natura della morte, una causa naturale di cui l'autopsia accerterà l'origine. © RIPRODUZIONE RISERVATA