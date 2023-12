Terni, quasi cinquemila interventi e l'impegno nelle emergenze nazionali: i vigili del fuoco celebrano Santa Barbara

TERNI - Oltre mille interventi di soccorso e salvataggio, 671 per spegnere gli incendi che hanno distrutto quasi 900 ettari di vegetazione.

I vigili del fuoco del comando di Terni sono poi intervenuti per 286 incidenti stradali mentre sono stati quasi 200 gli interventi per dissesti o cedimenti strutturali.

In undici mesi, da gennaio al 30 novembre, il personale ha svolto in totale 4756 interventi.

I dati vengono resti noti alla vigilia della celebrazione della patrona del corpo, Santa Barbara.

Le celebrazioni nella sede centrale del comando di Terni lunedì 4 dicembre, con inizio alle 8 e 30 con l’alzabandiera al monumento ai caduti. A seguire una rappresentanza del personale operativo si recherà a Marmore per deporre un mazzo di fiori all’edicola della Santa e da lì partirà una staffetta che raggiungerà il Duomo dove alle 10, alla presenza delle massime autorità civili e militari, si svolgerà la funzione religiosa officiata dal Vescovo di Terni Francesco Antonio Soddu e da frate Angelo Gatto, cappellano del comando.

La celebrazione religiosa sarà svolta insieme al personale del Polo di mantenimento delle armi leggere dell'esercito, diretto dal brigadiere generale Francesco Nasca, che condivide con i vigili del fuoco la devozione a Santa Barbara, patrona anche degli artiglieri e degli armaioli.

Le celebrazioni proseguiranno nella sede del comando dove alle 11 e 30 è previsto un saggio professionale. Nella sede di Orvieto le celebrazioni si terranno nella sede del distaccamento con inizio alle 10 e 30 con la messa celebrata da Don Stefano, parroco di Orvieto Scalo, alla presenza della autorità civili e militari cittadine a cui seguirà un saggio professionale alla presenza di alcune scolaresche.

I vigili del fuoco del comando provinciale durante l’anno hanno preso parte a varie emergenze nazionali di protezione civile: l’emergenza boschiva in Sicilia, l’alluvione in Emilia Romagna e in Toscana.

Intensa attività formativa, con 6 corsi e 90 unità formate a cui si aggiungono 75 unità di Terni che hanno conseguito abilitazioni e brevetti in altre regioni.

Per quanto riguarda l’attività del Centro di formazione territoriale - Centro nazionale di formazione per i corsi di salvataggio in ambiente fluviale di Papigno, il 2023 si conclude con importanti risultati: sono stati organizzati 10 corsi per soccorritore fluviale alluvionale, che hanno formato 160 operatori provenienti da numerose regioni d’Italia.