Terni, Primo Memorial Lorenzo Massarelli: In campo i compagni di squadra del piccolo guerriero

TERNI - "Per il nostro capitano questo è un giorno speciale. In campo ci sono i suoi amici, quelli che giocavano a calcio con lui. Vederli qui è una grande gioia, significa che non lo hanno mai dimenticato. E' importante che la sua città gli dia il giusto riconoscimento per essere stato un esempio".

Mamma Gianna e papà Marcello sono grati per il primo Memorial Lorenzo Massarelli, una partita a scopo benefico tra ex compagni e amici di Lorenzo organizzata dall'associazione I Pagliacci e dall'Accademia Calcio Terni per ricordare quel figlio che ha lottato con tutte le forze, sempre con il sorriso, contro la malattia.

Durante il Memorial il presidente de I Pagliacci, Alessandro Rossi, ha donato all’Accademia Calcio Terni un defibrillatore: "E' un'indicazione che ci viene da Lorenzo - dice - che vuole essere sempre presente. Per noi Lorenzo è stato un modello da seguire, a chi lo ha conosciuto ha insegnato cosa vuol dire combattere e resistere senza nessuna paura, lo abbiamo accompagnato nei suoi lunghi e dolorosi viaggi, partendo da Terni per arrivare a Perugia e poi a Firenze. Nonostante la malattia lo rendesse sempre più debole, ha comunque avuto sempre il sorriso stampato sul viso, senza mai dimenticare chi era nelle sue stesse condizioni. Per questo Lorenzo decise di regalare un suo gioco per poter poi acquistare una carrozzina, donata al reparto di oncoematologia di Perugia. Questo è stato ed è il Capitano".