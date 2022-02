Terni, il primo festival invernale di Anis Lee sold out dalla prima all'ultima sera

TERNI – Cala il sipario sulla prima edizione di Umbria Classic Festival, appuntamento invernale con la musica di qualità organizzato dall’Associazione Mozart Italia sede di Terni. La stessa che ha fatto nascere e portato al successo l’International Festival Luci della Ribalta. Con la direzione artistica di Anais Lee. Che guarda alla capitale dell’amore con interesse. Perché la ama. E lo dichiara apertamente: «Il mio legame con Terni è un consolidato rapporto d’amore». Un po' perché il suo nuovo festival si colloca all’interno degli eventi valentiniani e un po' perché ammette di essere in qualche modo innamorata della città di cui San Valentino è il Patrono, Anais Lee lo intitola “Terni in love with music”. E infatti. Mette l’amore al primo posto. Nelle scelte dei repertori. Nei programmi di sala: occasione unica per scoprire come ogni epoca lo abbia declinato a modo suo in relazione al contesto culturale del periodo, e come ogni strumento, ogni voce, ogni sfumatura compositiva ed esecutiva, possa raccontare una storia diversa. Il pubblico premia da subito la scelta artistica del soprano. Il festival è sold out già dal concerto inaugurale. Anche per via della nutrita presenza di prestigiosi ospiti di levatura internazionale: da Calogero Palermo (solista primo clarinetto della Royal Concertgebouw di Amsterdam) a Aron Chiesa (primo clarinetto della Sinfonieorchester Basel), dal pianista Mario al Quartetto Eos. Lunedì 28 febbaio 2022 alle ore 21 al teatro Secci, “Potenza e leggerezza d’amore” chiude il cartellone. Un Gran galà in forma scenica con arie e duetti tratte dalle più celebri opere e con la messa in scena di Matteo Mazzoni. Sul palco Sabrina Trojse (pianoforte), Laura Brasó, Marika Spadafino, Carolina Varale, Veronica Tello (soprano), Alessandro Fiocchetti (tenore), Andrea Vittorio del Campo (basso), i danzatori Caterina Cianchetta e Valerio Ceccarelli. L’ultimo concerto, il quindicesimo, del primo festival “invernale” dell’ Associazione Mozart Italia sezione di Terni, che ha riempito di pubblico il PalaSi, Palazzo Mazzancolli, la Bct e il Secci.

